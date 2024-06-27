"На переговоры не идут": борьбу с ночными меломанами устроили в Павлодаре

В Павлодарской области выявили более 3 тыс. нарушителей тишины с начала года. Чаще всего жалобы от граждан на шум поступают в выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, павлодарские полицейские с начала 2024 года составили 3238 протоколов по фактам нарушения тишины в ночное время.

"Эта проблема особенно остро стоит летом. Жители города жалуются на громкую музыку, шумные компании, которые любят проводить время под окнами многоэтажек. В выходные и праздники обращений в полицию из-за этого становится еще больше", - информирует ДП региона.

К примеру, в 01.27 ночи в полицию поступило сообщение от жителей дома 87/3 по улице Чокина, что около магазина громко играет музыка и мешает отдыхать.

"На переговоры не идут. Грозишься вызвать полицию, но дискотека все равно не прекращается, поэтому угрозы претворяются в реальность", - сетуют граждане.

Аналогичный звонок в 01.14 поступил от жителей дома 39 по улице Лермонтова. Они жаловались на ночных меломанов, устроивших концерт во дворе дома. В ходе проверки информация подтвердилась.

Приехавшие на место стражи правопорядка разъяснили гражданам, что за нарушение спокойствия горожан в ночное время предусмотрена административная ответственность и своими действиями они нарушают закон.

"По всем фактам составлены административные протоколы с наложением штрафа в размере 5 МРП (18 460 тенге)", - отметили в ведомстве.

В полиции напомнили, что шуметь, музицировать и делать ремонт в жилых домах в ночное время запрещено законом. Соблюдать тишину граждане обязаны в будни с 10 вечера до 9 часов утра, в выходные и праздничные дни на час позже - с 11 вечера до 10 часов утра.

"Если соседи не дают спать, самый простой способ доказать свою правоту и присмирить их - снять или записать нарушение на телефон и вызвать полицию", - посоветовали в ДП Павлодарской области.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Только за 11 месяцев 2023 года жителям Казахстана выписали штрафов за нарушение тишины на сумму более 1,2 трлн тенге. Выплачено при этом было 523,5 млн тенге. Основная часть всех привлеченных к ответственности - это физические лица: соседи, которые слишком громко выясняют отношения или делают ремонт по ночам.