Поколению "ни-ни" помогут с работой и образованием в Казахстане

Молодежь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане собираются усилить поддержку молодежи без образования и работы. Соответствующее постановление приняло правительство, сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК.

Поддержку представителей молодежи категории NEET усилят в Казахстане.

В частности, как сообщается, молодым людям начнут активнее помогать в трудоустройстве и оказывать другие формы поддержки.

Соответствующее постановление приняло правительство в рамках укрепления государственной молодежной политики, гласит публикация.

"Документом определяются компетенции ряда центральных госорганов по адресной работе с молодежью со статусом "без работы и учебы" (категория NEET)", – говорится в публикации.

Согласно сообщению, за Минтруда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а также осуществление мониторинга государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи.

А Минкультуры, как говорится в публикации, будет осуществляться комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи и т.д..

"Кроме того, постановлением создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания молодежных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодежи", – говорится на информационном ресурсе.

Отмечается, что на сегодня доля молодежи категории "NEET" в республике составляет 6,3%, что является относительно низким показателем по сравнению, к примеру, с Россией, Великобританией, США, Италией и рядом других стран.

На официальном сайте Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) говорится, что NEET (Not in Employment, Education or Training) – доля молодых людей, не имеющих работы, образования или профессиональной подготовки. Также группу называют поколением "ни-ни" (от испанского "ni estudia, ni trabaja" – "ни учиться, ни работать").

По состоянию на IV квартал 2022 года доля NEET в общем числе молодежи Казахстана в возрасте от 15 до 28 лет в крупнейших городах страны следующая:

Астана – 6,9%;

Алматы – 5,9%;

Шымкент – 6%.

Данная информация приведена на сайте Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017185-pokoleniyu-ni-ni-pomogut-s-rabotoy-i-obrazovaniem-v-kazahstane/