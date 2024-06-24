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Экибастузцам запретили купаться на популярных водоемах

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Водоем со знаком "Купаться запрещено"
Водоем, где запрещено купаться. Кадр из видео: instagram.com/ekibastuz.tjb/

Вблизи Экибастуза находятся несколько популярных у местных жителей водоемов, где, как напоминают спасатели, запрещено купаться, передает NUR.KZ со ссылкой на УЧС города.

Как сообщается в официальном аккаунте УЧС Экибастуза в Instagram, вблизи города определены 11 потенциально опасных несанкционированных водоемов.

"По итогам проведенных рейдовых мероприятий 2023 года известно, что данные несанкционированные водоемы являются наиболее посещаемыми. Напоминаем о том, что купание на несанкционированных водоемах запрещено", - отметили в ведомстве.

В УЧС перечислили некоторые из этих мест - "Зеркалка", "Сковородка", озеро Туз, "Канал", село Байет.

Горожан призвали всегда соблюдать правила безопасности нахождения на водоемах и напомнили, что категорически запрещено:

  • купаться и нырять в незнакомых местах, вне официальных пляжей;
  • заплывать за буйки на официальных пляжах;
  • подплывать и прыгать в воду с плавательных средств;
  • распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • оставлять без присмотра маленьких детей.

"Убедительная просьба соблюдать элементарные меры безопасности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать по номеру 112. Берегите себя и своих близких", - обратились к гражданам спасатели.

Согласно ст.412 КоАП РК нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 7 МРП (25 844 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20 МРП (73 840 тенге) , на субъектов крупного предпринимательства - в размере 60 МРП (221 520 тенге). 

Ранее министр по ЧС Чингис Аринов рассказал, что в Казахстане выявили детские летние лагеря, которые расположены рядом с водоемами, где купаться опасно. Лишь в 19 из более 30 детских лагерей имеются оборудованные места для купания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122881-ekibastuzcam-zapretili-kupatsya-na-populyarnyh-vodoemah/

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