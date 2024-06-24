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Как идут строительные работы на трассе между Астаной и Алматы, показали в Минтрансе (видео)

Опубликовано:

Дорожные работы
Дорожные работы. Фото: Министерство транспорта РК

В Министерстве транспорта Казахстана показали, как идут строительные работы на автодороге республиканского значения "Алматы - Астана" - они близятся к завершению, передает NUR.KZ.

"К завершению близятся строительные работы на автодороге республиканского значения Алматы-Астана, который входит в основной коридор Центр - Юг. Автодорога состоит из четырех основных отрезков: Караганда - Балхаш, Балхаш - Бурылбайтал, Бурылбайтал - Курты и объезд станции Шамалган. Общая протяженность всех отрезков 946 километров", - заявили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, с конца прошлой недели министр транспорта Марат Карабаев находится на участках строительных работ и проводит рабочие совещания с представителями подрядных организаций.

Сообщается, что мониторингом качества строительства дороги между Алматы и Астаной занимаются корейские компании Dongsung Engineering и ISAN Corporation. Инженеры компании ведут технический надзор, постоянно находятся на объекте и следят за качеством проводимых работ.

Стало известно, что часть участков начнут вводить в эксплуатацию уже с середины лета, оставшуюся часть сдадут до конца 2024 года.  

Если отметить точечно каждый отрезок автодороги:

  • На участке Караганда - Балхаш общей протяженностью 363 километров ликвидированы все объездные дороги. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхоз техники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу, сейчас ведутся работы по благоустройству. Также дорожники укладывают верхний слой асфальта и устанавливают для безопасности дорожного движения барьерные ограждения. Объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года.
  • В прошлом году специалисты завершили и ввели в эксплуатацию 127 километров автодороги Балхаш-Бурылбайтал - это 3 участка. В этом году в эксплуатацию введут оставшиеся 3 участка.
  • Участок Курты - Бурылбайтал общей протяженностью 81 километр планируется сдать в эксплуатацию летом этого года. На автодороге специалисты выполняют остаточные виды работ.
  • К концу лета также планируется завершить все работы на автодороге обход станции Шамалган.  

В министерстве отметили, что эти участки дорог будут соответствовать I-б категории с четырехполосным движением.

На днях стало известно, когда завершится самый крупный дорожный проект "Астана - Алматы". Завершение строительства автодороги "Астана - Алматы", запланированное на конец 2024 года, обеспечит движение по новому покрытию на всей протяженности дороги.

Напомним, в конце сентября прошлого года министр транспорта Марат Карабаев высказывался о строительстве трассы "Астана - Алматы", обещая завершить его в 2024 году. При этом он называл этот проект долгостроем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122740-kak-idut-stroitelnye-raboty-na-trasse-mezhdu-astanoy-i-almaty-pokazali-v-mintransporta-video/

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