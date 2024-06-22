Сильная жара и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Жителей ряда областей казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - в ряде регионов сохраняется пожарная опасность из-за жары, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

23 июня днем на западе, севере, юге области Ұлытау ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Кроме того, в период 25-30 июня сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На юге Карагандинской области в период 25 - 30 июня тоже сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. 23 июня днем возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 35 градусов.

23 июня днем в области Абай ожидается сильная жара 37 градусов.

Завтра на севере, юге, в центре Мангистауской области прогнозируется гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере-востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье в центре, на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. А в период 25-30 июня с сохранением высоких дневных температур воздуха до сильной жары 35-39 градусов - нарастание пожарной опасности до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

Ночью в горных районах области Жетісу возможна гроза, а днем - сильная жара 35-37 градусов. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный - порывы 15-20 м/с.

Также ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 18 м/с. Днем на большей части области будет сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохранится высокая, в северной половине области чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на востоке Павлодарской области возможна гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, юге Костанайской области - гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области прогнозируется сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня ночью на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза, днем на севере, западе, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, юге Акмолинской области тоже ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможна гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.