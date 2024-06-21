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Заппаров: Свыше 83 полицейских погибло при исполнении служебного долга в Алматы за годы независимости

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Арыстангани Заппаров
Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лучших полицейских Алматы поощрили в канун профессионального праздника - Дня казахстанской полиции, отмечаемого 23 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, проводимые в стране реформы повышают роль и значение правоохранительной системы в целом, возлагают на органы внутренних дел особые задачи.

В связи с празднованием Дня казахстанской полиции приказами министра внутренних дел и начальника Департамента полиции города Алматы, за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности, поощрены более 200 сотрудников Департамента.

"Быть полицейским - значит посвятить себя людям, ведь интересы, спокойная и защищенная жизнь казахстанцев ставится в приоритет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил главные качества работника полиции, призванного обеспечить эффективность работы на благо общества.

Это высокая моральная ответственность, профессиональные знания, умение применять их на практике, честность и добросовестность", - отметил в своем выступлении начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Полиция Алматы
Полиция Алматы. Фото: ДП Алматы

Безопасность и покой алматинцев доверено обеспечивать крупному и многофункциональному государственному органу - Департаменту полиции, в котором днем и ночью, независимо от праздничных и выходных дней, трудятся свыше 6 тысяч сотрудников.

В День казахстанской полиции стражи порядка Алматы почтили память коллег, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. В ДП состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибших полицейских.

Выступая перед гостями, Арыстангани Заппаров отметил, что за годы независимости при исполнении служебного долга погибло свыше 83 алматинских полицейских, 37 из них в непримиримой борьбе с преступностью.

"Особенно горько осознавать, что они отдали жизнь за свой народ и Родину в мирное время, в молодом возрасте, не реализовав всех своих планов и надежд. Их подвиг не забудут ни сослуживцы, которые были рядом последние минуты жизни, ни дети, которые вырастут на рассказах о подвигах своих отцов", - резюмировал Арыстангани Заппаров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121780-zapparov-svyshe-83-policeyskih-pogiblo-pri-ispolnenii-sluzhebnogo-dolga-v-almaty-za-gody-nezavisimosti/

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