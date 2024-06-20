Первое мероприятие TIACA в Центральной Азии стартовало в Астане

В Астане начался форум по грузовым перевозкам и логистике, который проходит под эгидой Международной ассоциации грузовых авиаперевозок (TIACA), передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Сегодня начал работу региональный форум по грузовым перевозкам и логистике, который проходит под эгидой Международной ассоциации грузовых авиаперевозок (TIACA) при поддержке Министерства транспорта и Авиационной администрации Казахстана, сообщается в Telegram-канале КГА.

С приветственным словом к участникам регионального форума обратились министр транспорта Марат Карабаев, председатель Международной ассоциации грузовых авиаперевозок (TIACA) Стивен Полманс, генеральный директор TIACA Глин Хьюз и генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду.

Форум Silk Road in the Sky - Kazakhstan Cargo Hub призван внести значительный вклад в реализацию Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.

Во время форума состоятся переговоры между отдельными организациями, по итогам которых ожидается подписание документов между рядом аэропортов (аэропорты городов Астана, Караганда, Актобе) с MNG Airlines, MSC Air Cargo SA, Coyne Airways Limited и Alpha Sky (Казахстан) (TBC), а также подписание меморандумов о сотрудничестве между TIACA и местными аэропортами (аэропорты городов Актау, Актобе, Астана, Караганда, Уральск) и авиакомпанией SCAT, между Международной ассоциации грузовых авиаперевозок TIACA и организацией JARUS.

К форуму присоединились более 300 участников из 30 стран, представляющих различные организации, участвующие во всей цепочке грузовых перевозок. Среди них отдельно стоит отметить грузоотправителей, экспедиторов, поставщиков наземного обслуживания, аэропорты, авиакомпании, производителей, поставщиков информационных технологий. В ходе форума экспертам отрасли предоставляется возможность обсудить актуальные вопросы по нескольким направлениям, как нормативно-правовая база отрасли, обзор текущего состояния отрасли грузовых перевозок, мультимодальная логистика, создание грузовых авиационных хабов, тенденции, инновации и цифровизация грузовых авиаперевозок, возможности и вызовы электронной коммерции, устойчивое развитие грузоперевозок и экологичное авиационное топливо (SAF).

Стоит отметить, что взаимодействие казахстанских компаний с мировым сообществом и применение передовых технологий поможет нарастить товарооборот со странами Центральной Азии в 2,4 раза с 6,3 до 15 млрд долларов США, в том числе за счет увеличения казахстанского экспорта на 560 млн долларов США.