Куда пропали велосипеды напрокат в Алматы, ответили в акимате

О работе велошеринга Almaty bike рассказали в акимате Алматы - там ответили, когда прокат снова начнет работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В акимате объяснили, что на сегодняшний день объявлен конкурс на обслуживание системы автоматизированного велопроката социального проекта Almaty bike на 2024 год.

"По окончании конкурсных процедур, после определения победителя велопрокат начнет свою работу. На балансе имеется 185 велостанций с вместимостью 950 велосипедов. Одним из требований к потенциальному поставщику является работа всех 185 велостанций и 950 велосипедов", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время на балансе находится 1460 велосипедов - из них в последние дни проката сезона 2023 года на станциях было более 800 велосипедов.

Акимат не рассматривает вопрос о закупе новых велосипедов, смена местоположения станций тоже не рассматривается.

Кроме того, вопрос о ликвидации системы Almaty bike не стоит. Возможен переход на электровелосипеды, однако, как отметили в ведомстве, вопрос расширения или появление электровелосипедов зависит от количества пользователей.

На официальном сайте Almaty bike сказано, что это - система автоматизированного велопроката в городе Алматы. Цель проекта - создать альтернативу автомобилю и общественному транспорту, предоставить жителям города и туристам доступный транспорт для передвижения.

Отметим, в марте этого года жители Алматы жаловались на то, что не могут воспользоваться услугами велошеринга. В акимате пояснили, что ввиду отсутствия договора на обслуживание на 2024 год прокат не может быть запущен.