Велосипеды в Алматы теперь невозможно взять напрокат: акимат высказался о ситуации

Жители Алматы пожаловались на отсутствие возможности брать велосипеды напрокат. В велошеринговой компании и в городском акимате высказались о ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Под постом в Instagram-профиле велошеринговой компании AlmatyBike возмущенные алматинцы пожаловались на отсутствие проката велосипедов по городу.

Представители самой компании прокомментировали ситуацию.

"В связи с участившимися запросами касательно запуска проекта сообщаем: ввиду отсутствия договора на обслуживание на 2024 год прокат не может быть запущен. На текущий момент прогноз не определен, сроки запуска неизвестны", – говорится в сообщении.

Ответ в свою очередь корреспонденту NUR.KZ дали в городском акимате.

"В настоящее время проводится плановое техническое обслуживание велосипедов системы автоматизированного велопроката AlmatyBike. По завершении необходимых планово-профилактических работ, в том числе на станциях проката, велосипеды будут выставлены на велостанциях города.

Кроме того, управлением городской мобильности проводятся конкурсные процедуры по определению обслуживающей компании", – гласит сообщение управления.

По информации на официальном сайте AlmatyBike, всего по Алматы расположены 185 пунктов проката велосипедов. При этом система проката была доступна круглосуточно.