Набирать детей в садики будут по-новому в Павлодаре

В Павлодаре будет проще попасть в дошкольное учреждение в связи с изменением схемы получения направления, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК Павлодарской области.

Запись с пресс-конференции "О комплектации и наборе детей в дошкольные организации Павлодара" была размещена в официальном Telegram-канале РСК.

Об изменениях рассказала заведующая сектором дошкольного обучения и воспитания городского управления образования Гульбаршин Алтыбасарова.

Для выбора детского сада и подачи документов родители по-прежнему будут использовать систему "Индиго", однако она была оптимизирована.

"На сегодняшний день при постановке на очередь в детские дошкольные организации родители выбирают от одной до четырех организаций, то есть они могут указать желаемые детские сады, необязательно по месту жительства. Можно выбрать любой детский сад в Павлодаре", - рассказала Гульбаршин Алтыбасарова.

При этом тем, кто уже стоит на очереди, необходимо зайти в личный кабинет на сайте www.indigo24.kz.

"Если родители вставали на очередь до введения данных изменений, то есть не указывали детские сады и стояли в общей очереди по городу, теперь, чтобы встать в очередь, им необходимо зайти в личный кабинет, вернуть свою заявку и выбрать дошкольную организацию", - отметила чиновница.

Есть и другие существенные изменения в механизме постановки на очередь в павлодарские детские сады.

"После проверки на номер родителя приходит сообщение с кодом подтверждения зачисления в организацию. Нужно ответить на сообщение в течение двух дней", - пояснила Гульбаршин Алтыбасарова.

Отмечается, что по приказу Министерства здравоохранения в детских дошкольных группах должно быть не более десяти процентов непривитых детей. По этой причине руководитель учреждения может отказать родителям в приеме ребенка.

Ранее сообщалось, что в Астане детские сады не будут работать 3 и 4 июля. Конкретных причин, с чем будет связано закрытие дошкольных учреждений, в столичном управлении образования не озвучили.

Также стало известно, что за 2023 год расходы казахстанцев на образовательные услуги выросли на 29,1%. Их большая часть идет на оплату детских садов и в два раза меньше - на высшее образование. Это усредненный среди домохозяйств страны показатель.