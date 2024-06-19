Павлодарец купил квадроцикл по объявлению в Instagram, но остался ни с чем

Житель Павлодарской области захотел приобрести квадроцикл и заплатил за него 880 тыс. тенге, но свою покупку так и не увидел, а возврата денег добивался в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по иску местного жителя к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы неосновательного обогащения рассматривалось судебной коллегией по гражданским делам Павлодарского областного суда.

"Истец по объявлению в Instagram решил приобрести квадроцикл, за что 3 ноября 2023 года оплатил выставленный ответчиком счет на сумму 880 тыс. тенге. Однако товар им не получен", - установил суд.

Считая, что с предпринимателем он никогда не был знаком, деньги поступили на его счет без законных на то оснований, мужчина просил суд взыскать с ответчика неосновательное обогащение в сумме 880 тыс. тенге.

Решением суда первой инстанции иск казахстанца был удовлетворен. В апелляционной жалобе предприниматель просил отменить решение суда и вынести новое решение об отказе в удовлетворении иска.

"Согласно ст.953 Гражданского кодекса РК лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных ст.960 ГК", - пояснили в суде.

Как отметили в суде, ответчик является индивидуальным предпринимателем и имеет действующий банковский счет. Истцом был оплачен счет на сумму 880 тыс. тенге, выставленной ответчиком, что подтверждается чеком и сведениями банка.

"Поскольку факт поступления и перечисления денежных средств на счет ответчика достоверно установлен, подтверждается выписками банков второго уровня и не оспаривается ответчиком, то имело место неосновательное обогащение. Доводы ответчика о том, что с его стороны отсутствует недобросовестное поведение, признаны несостоятельными", - установил суд.

Постановлением коллегии решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения.

Постановление уже вступило в законную силу.

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