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Полицейский из Актау, уволенный за драку в ночном клубе, вернулся на свою должность

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уволенный за драку в ночном клубе начальник местной полицейской службы в Актау после судебных разбирательств восстановлен в должности, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, уволенный из-за драки в ночном клубе, произошедшей в 2023 году, начальник местной полицейской службы управления полиции Актау Е. О. после судебных разбирательств был восстановлен в должности.

Сообщается, что дело расследовали по статье 293 УК РК (Хулиганство). Тогда решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

Подозреваемыми в совершении драки были начальник местной полицейской службы управления полиции Актау и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции.

Однако на днях, по данным местного издания, в соцсетях появилась информация, что один из участников инцидента, судя по его Instagram-странице, продолжает работать в органах внутренних дел.

В пресс-службе департамента полиции региона изданию эту информацию подтвердили, сообщив, что решением суда данный сотрудник был восстановлен в должности.

Напомним, в конце ноября мы писали о том, что полицейские лишились работы и попали под следствие из-за драки в ночном клубе в Актау. В местном департаменте полиции тогда информацию подтвердили, сообщив, что начато досудебное расследование и уволены два сотрудника. Однако раскрывать имена и должности подозреваемых не стали.

Наказание за хулиганство

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

  • совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
  • совершено неоднократно;
  • совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, -

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой же статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119905-policeyskiy-iz-aktau-uvolennyy-za-draku-v-nochnom-klube-vernulsya-na-svoyu-dolzhnost/

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