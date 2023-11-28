Полицейские лишились работы и попали под следствие из-за драки в ночном клубе в Актау

В Мангистауской области двоих сотрудников полиции уволили из органов из-за драки в ночном клубе. ПО факту самой драки возбуждено уголовное дело, сообщает издание Lada.kz.

Как пишет издание, изначально информация о драке в одном из развлекательных заведений Актау появилась в соцсетях.

По данным автора сообщения, инцидент произошел 27 ноября в 02:00 в ночном клубе в Актау. Полицейские, говорится в рассылке, напали с ножом на двух мужчин, а после сбежали с места преступления.

"Установлен начальник местной полицейской службы управления полиции города Актау Е.О., который в алкогольно-опьяненном состоянии использовал столовый нож и нанес ранения гражданскому лицу Ж.Е., гражданину РК 1996 года рождения.

При этом драку спровоцировал находившийся в компании Е.О. командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции Н.М., который словесно оскорбил Ж.Е. и первым нанес удар по лицу потерпевшему.

В итоге полицейские, используя служебные полномочия, вызвав дежурный экипаж, подались в бегство с места события", - цитирует издание опубликованные в Сети данные.

В департаменте полиции Мангистауской области изданию подтвердили, что по данному факту начато досудебное расследование, а также уволены два сотрудника, однако раскрывать имена и должности подозреваемых не стали.

Помимо этого в ДП опровергли информацию о ножевом ранении.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК. Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел.

Информация о том, что в драке использовался столовый нож, не соответствует действительности. Разъясняем, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК", - заявили в полиции.

Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что подозреваемыми по делу проходят начальник местной полицейской службы управления полиции Актау и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции.

"Оба сотрудника не задержаны. Находятся под подпиской о невыезде. 27 ноября были уволены по отрицательным мотивам", - сообщил источник, приближенный к правоохранительным органам.