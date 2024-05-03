Изменения хотят внести в дизайн удостоверения личности гражданина Казахстана

В Казахстане хотят внести изменения в формат удостоверения личности – в документ планируют добавить несколько новых граф. Проект приказа размещен на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

Согласно опубликованному документу, на лицевой стороне удостоверения личности гражданина Республики Казахстан планируют добавить графу "пол".

Помимо этого, как и раньше, там будут находиться фото гражданина, его подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения и ИИН.

Обновленный дизайн удостоверения личности гражданина РК. Фото: МВД РК

При этом на обратной стороне теперь будет размещен закодированный в виде штрих-кода ИИН, а также информация о гражданстве лица. Эти данные планируют расположить в верхней части документа.

Обновленный дизайн удостоверения личности гражданина РК. Фото: МВД РК

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 21 мая, а в действие ввести новые правила планируют уже с 1 июня.

Как сообщается в пояснительной записке, целью принятия данного приказа является внесение в визуальной зоне удостоверения личности, дополнительной информации о владельце – пола и гражданства.