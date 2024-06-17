Более 200 повреждений нашли на теплосетях в Экибастузе (видео)

В Экибастузе провели гидравлические испытания тепловых сетей и обнаружили более 200 повреждений. Большую их часть уже устранили, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщает аким Экибастуза Аян Бейсекин на своей странице в Insagram, одним из важных этапов в подготовке к новому отопительному сезону являются гидравлические испытания.

По итогам 4 этапов проведенных испытаний на прочность и плотность тепловых сетей выявлено порядка 203 повреждений, что более чем вдвое меньше по сравнению с прошлым годом.

"Проверил ход работ, где производятся работы по устранению выявленных повреждений. На сегодняшний день уже устранено 148 повреждений. В течение недели планируем завершить все работы, связанные с обеспечением горячего водоснабжения", - отметил глава города.

Всего в Экибастузе на сегодняшний день обеспечены горячим водоснабжением порядка 400 многоэтажных жилых домов. Остальные планируется подключить в течение следующей недели, за исключением ряда зданий, попадающих под реконструкцию магистральных сетей №1, 3, и домов, производящих реконструкцию внутренних систем теплоснабжения.

Ранее в правительстве рассказали о планах по строительству и реконструкции теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу. На это выделили 9 млрд тенге, причем по 3,6 млрд тенге потратят на тепломагистрали в областном центре и Экибастузе.

В мае во время проведения гидравлических испытаний в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов. "Фонтан" с горячей водой, который забил из тепловых сетей, попал на видео.