Иск на 100 млн тенге подал экс-глава ДЧС Алматы, оправданный по коррупционному делу

Экс-глава ДЧС Алматы Руслан Касыбаев, которого ранее оправдали по делу о коррупции, потребовал 100 млн тенге моральной компенсации от Минфина. Суд удовлетворил его иск частично, передает NUR.KZ.

На официальном сайте судебного кабинета появилось решение суда по иску Руслана Касыбаева.

В документе говорится о том, что истец обратился в суд с иском к Министерству финансов РК о компенсации морального вреда в размере 100 млн тенге.

Свои требования Касыбаев обосновал тем, что за ним признано право "на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс".

"Истец находился в орбите незаконного уголовного преследования более полутора года, испытывая нравственные страдания, а именно чувствуя унижение, раздражение, подавленность, стыд, отчаяние, состояние дискомфорта.

Вопреки положению статьи 201 УПК о недопустимости разглашения данных досудебного расследования и отсутствия разрешения прокурора, были незаконно опубликованы в СМИ сообщения о совершении коррупционного преступления Касыбаевым Р.А.

Данные публикации вызвали необоснованную волну общественного порицания в комментариях к указанным статьям, что причинило сильнейшую эмоционально-психологическую травму истцу за близких родственников, супругу и детей, которые были вынуждены оправдываться на звучащую критику, а дети получили подростковую и детскую травму, которая оказывает влияние на процесс взросления и социализации ребенка", – говорится в описании дела.

В итоге Алатауский районный суд города Алматы, учитывая требования разумности и справедливости, постановил частично удовлетворить требования истца о компенсации морального вреда в размере 3 млн тенге.

Дело Руслана Касыбаева

Напомним, в сентябре 2023 года апелляционной коллегией Военного суда был оглашен приговор по коррупционному делу в отношении начальника ДЧС Алматы, полковника Руслана Касыбаева.

По данным Антикора, он незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

Руслана Касыбаева признали виновным в злоупотреблении властью и приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. На момент вынесения приговора он продолжал оставаться начальником ДЧС Алматы.

Позже стало известно, что судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РК приговор в отношении экс-руководителя ДЧС южной столицы был отменен. Руслана Касыбаева освободили из-под стражи немедленно.

При этом в Антикоре заявили, что госслужащий привлекался к уголовной ответственности за получение взятки и злоупотребление полномочиями по ст.366 ч.3 и ст.450 УК РК. Однако суд его оправдал, с чем в ведомстве не согласились. Здесь отметили, что, насколько им известно, Генпрокуратура готовит протест.

При этом в феврале 2024 года приказом министра по ЧС Руслан Касыбаев был назначен временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области.