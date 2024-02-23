Оправданный по коррупционному делу экс-начальник ДЧС Алматы получил новую должность

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям 22 февраля 2024 года временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области назначен полковник Руслан Касыбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального сайта ведомства, Руслан Касыбаев родился в Алматы.

В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК.

Свой трудовой путь в органах гражданской защиты начал с 1999 года с должности пожарного пожарной части.

В разные годы занимал должности старшего пожарного, инспектора пожарной части, старшего инженера, главного специалиста, заместителя начальника пожарной части, начальника службы пожаротушения, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в сентябре 2023 года апелляционной коллегией Военного суда был оглашен приговор по коррупционному делу в отношении начальника ДЧС Алматы, полковника Руслана Касыбаева. По данным Антикора, он незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

Руслана Касыбаева признали виновным в злоупотреблении властью и приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. На момент вынесения приговора он продолжал оставаться начальником ДЧС Алматы.

Позже стало известно, что судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РК приговор в отношении экс-руководителя ДЧС южной столицы был отменен. Руслана Касыбаева освободили из-под стражи немедленно.

При этом в Антикоре заявили, что госслужащий привлекался к уголовной ответственности за получение взятки и злоупотребление полномочиями по ст.366 ч.3 и ст.450 УК РК. Однако суд его оправдал, с чем в ведомстве не согласились. Здесь отметили, что, насколько им известно, Генпрокуратура готовит протест.