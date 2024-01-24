Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Мы не согласны": В Антикоре высказались об оправдании экс-начальника ДЧС Алматы

Опубликовано:

Руслан Касыбаев
Руслан Касыбаев. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов во время брифинга прокомментировал оправдание Верховным судом РК экс-начальника ДЧС Алматы Руслана Касыбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов опубликовал в своем Facebook информацию, что 12 декабря 2023 года судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РК приговор в отношении экс-руководителя ДЧС Алматы был отменен.

Касыбаев был освобожден из-под стражи немедленно.

Данное сообщение прокомментировал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

"Руслан Касыбаев привлекался ранее к уголовной ответственности Антикором по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Но суд его оправдал, мы с этой позицией не согласны.

Насколько нам известно, Генпрокуратура готовит протест. О результатах сообщим", - заявил Тлеукенов.

Напомним, 27 сентября 2023 года апелляционной коллегией Военного суда был оглашен приговор в отношении начальника ДЧС Алматы, полковника Руслана Касыбаева.

Он был признан виновным в злоупотреблении властью и приговорен к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Сообщается, что на момент вынесения приговора Руслан Касыбаев продолжал оставаться начальником ДЧС Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057270-my-ne-soglasny-v-antikore-vyskazalis-ob-opravdanii-eks-nachalnika-dchs-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.