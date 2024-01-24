"Мы не согласны": В Антикоре высказались об оправдании экс-начальника ДЧС Алматы

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов во время брифинга прокомментировал оправдание Верховным судом РК экс-начальника ДЧС Алматы Руслана Касыбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов опубликовал в своем Facebook информацию, что 12 декабря 2023 года судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РК приговор в отношении экс-руководителя ДЧС Алматы был отменен.

Касыбаев был освобожден из-под стражи немедленно.

Данное сообщение прокомментировал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

"Руслан Касыбаев привлекался ранее к уголовной ответственности Антикором по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Но суд его оправдал, мы с этой позицией не согласны.

Насколько нам известно, Генпрокуратура готовит протест. О результатах сообщим", - заявил Тлеукенов.

Напомним, 27 сентября 2023 года апелляционной коллегией Военного суда был оглашен приговор в отношении начальника ДЧС Алматы, полковника Руслана Касыбаева.

Он был признан виновным в злоупотреблении властью и приговорен к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Сообщается, что на момент вынесения приговора Руслан Касыбаев продолжал оставаться начальником ДЧС Алматы.