В Казахстане ввели запрет на вывоз сахара: хватит ли запасов до нового урожая

Вывозить сахар из Казахстана официально запретили с сегодняшнего дня, передает NUR.KZ со ссылкой на МСХ. Запрет продлится до 31 августа текущего года.

На сайте Министерства сельского хозяйства РК опубликовали информацию о том, что до 31 августа 2024 года введен временный запрет на вывоз сахара с территории страны, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза.

"Запрет не распространяется в отношении международного транзита сахара через территорию РК, а также перемещения сахара с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан. Приказ вступил в силу с 14 июня 2024 года", - сообщили в МСХ.

В МСХ напомнили, что решение об установлении временных ограничительных мер на вывоз сахара было принято 6 мая 2024 года.

"В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. В этой связи временный запрет на вывоз сахара введен в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта.

В целом, имеющихся запасов сахара в стране достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая сахарной свеклы. Кроме того, отечественными сахарными заводами осуществляется ввоз тростникового сырца из третьих стран для производства сахара.

В настоящее время, Министерством продолжается прием заявок на беспошлинный ввоз сахара-сырца для промышленной переработки", - добавили в министерстве.

В сообщении также сказано, что Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) для Казахстана на текущий год согласована квота на беспошлинный ввоз сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн.

Напомним, 6 мая на заседании МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях был рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром. Тогда сообщалось, что баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).

13 мая текущего года в стране ввели запрет на вывоз сахара сроком на шесть месяцев. Соответствующий приказ издал министр сельского хозяйства Казахстана. Тогда МСХ было поручено информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении данного запрета.

В апреле текущего года мы писали, вернулись ли цены на сахар к "доажиотажному" уровню в Казахстане.