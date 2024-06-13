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Отдал за кишки 73 млн: бизнесмен из Китая заявил, что его обманули в Казахстане (видео)

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Ван Ир Чанг
Ван Ир Чанг. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Бизнесмен из Китая заявил, что стал жертвой обмана в Казахстане - мужчина отдал 73 млн тенге за говяжьи кишки, но остался ни с чем, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказал мужчина, он планировал вложить эти деньги в бизнес - закупить в Казахстане говяжьи кишки и продавать их в Китае, где из них готовят деликатесы.

"Я думал, что открою бизнес. После того как связался с продавцами по видео и они показали, что склад заполнен товаром, я перевел деньги. В марте, когда приехал на склад, товара уже не было. Я думал, что с мошенниками разберутся полицейские. Но не вышло", - пожаловался иностранец Ван Ир Чанг.

Мужчина рассказывает: продавцы заверили, что у них множество знакомых на бойнях Шымкента, и пообещали покупателю 30 тонн субпродуктов. Однако, получив деньги, сразу пропали.

Гражданин Китая приехал в Казахстан и понял, что его обманули. Он написал заявление в полицию. Там завели дело и даже нашли пропавший товар. Приобщили его к вещдокам, однако через время дело закрыли и отдали все субпродукты продавцам. А иностранец остался и без денег, и без деликатеса.

Теперь он уже три месяца пытается найти справедливость и наказать аферистов. Написал заявление и на следователя, закрывшего дело. Но в полиции помочь ему отказались.

"В связи с тем, что данные правоотношения являются в рамках гражданско-правовых отношений, уголовное дело прекращено. В рамках трехзвенной модели данное решение было поддержано прокуратурой… Действиям следователя будет дана правовая оценка", - заявил официальный представитель ДП Шымкента Баглан Исатаева.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116572-otdal-za-kishki-73-mln-biznesmen-iz-kitaya-zayavil-chto-ego-obmanuli-v-kazahstane-video/

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