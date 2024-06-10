Астанчанина осудили за обман двух женщин более чем на 130 млн тенге

В Астане вынесли приговор мужчине, обманувшему двух женщин во время строительства частных домов. Ему назначили 6 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

7 июня 2024 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении Ж., обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК).

"Суд установил, что Ж. с августа 2020 года по декабрь 2021 года при строительстве частного дома путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства потерпевшей С. на общую сумму более 79,5 млн тенге.

Также аналогичным образом в период с января по декабрь 2021 года похитил денежные средства потерпевшей Е. на общую сумму 56 млн тенге", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в суде подсудимый свою вину не признал и просил оправдать его ввиду наличия в его действиях гражданско-правовых отношений. Причиненный ущерб подсудимым он также не возместил.

Тем не менее, по информации суда, вина подсудимого была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. Ни смягчающих, ни отягчающих уголовную ответственность обстоятельств не установлено.

"Приговором суда Ж. признан виновным в совершении мошенничества, совершенного неоднократно в особо крупном размере, и осужден к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 7 лет", – постановили в суде.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены, с подсудимого взысканы суммы причиненного материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.