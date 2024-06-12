Алматинцев предупредили о возможных нештатных ситуациях во время испытаний теплосетей
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В Алматы 17 июня начнутся гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта. Жителей предупредили о возможных нештатных ситуациях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
По данным ведомства, с 17 по 28 июня 2024 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта
"В эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности!
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и другие", – предупредили специалисты.
В таких случаях алматинцам посоветовали не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:
- 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер);
- call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014);
- а также 109.
График проведения испытаний теплосетей:
17 июня
– Алмалинский и Жетысуский районы:
- Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
17 по 21 июня
– Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы:
- Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.
– Бостандыкский район:
- Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
- микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова.
– Медеуский район:
- Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
– Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:
- Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
18 и 19 июня
– Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский районы:
- Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.
19 июня
– Алатауский район:
- Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко.
– Алмалинский район:
- Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.
20 июня
– Наурызбайский район:
- Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты Алаш.
21 июня
– Алатауский район:
- Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
– Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.
20 и 21 июня
– Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы:
- Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.
24 июня
– Наурызбайский район:
- Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.
– Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.
24 по 28 июня
– Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Айтеке би– Панфилова – Сатпаева – Масанчи;
- Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.
– Жетысуский и Турксибский районы:
- Рыскулова – Сейфуллина – Северное Кольцо – Бурундайская.
– Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
25 июня
– Алатауский район:
- Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зердели.
25 и 26 июня
– Ауэзовский и Алмалинский районы:
- Рыскулбекова – р. Большая Алматинка – Саина – Куанышбаева.
26 июня
– Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
– Алатауский район:
- поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
26 и 27 июня
– Ауэзовский район:
- Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
28 июня
– Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
Подчеркивается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – добавили в ведомстве.
Отметим, с 00:00 12 июня до 08:00 14 июня холодную воду отключат в некоторых домах в Алматы.
Кроме того, в Алматы проведут ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начали отключать горячую воду в некоторых домах. Работы продлятся до 28 июня.
Также напомним, что в конце мая часть Алматы осталась без воды из-за аварии на подстанции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115930-v-almaty-dve-nedeli-budut-provodit-ispytaniya-teplosetey/