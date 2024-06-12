Алматинцев предупредили о возможных нештатных ситуациях во время испытаний теплосетей

В Алматы 17 июня начнутся гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта. Жителей предупредили о возможных нештатных ситуациях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

По данным ведомства, с 17 по 28 июня 2024 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта

"В эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности!

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и другие", – предупредили специалисты.

В таких случаях алматинцам посоветовали не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:

378-06-48, 378-06-62 (прямой номер);

call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014);

а также 109.

График проведения испытаний теплосетей:

17 июня

– Алмалинский и Жетысуский районы:

Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

17 по 21 июня

– Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы:

Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.

– Бостандыкский район:

Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;

микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова.

– Медеуский район:

Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

– Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:

Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

18 и 19 июня

– Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский районы:

Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.

19 июня

– Алатауский район:

Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко.

– Алмалинский район:

Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

20 июня

– Наурызбайский район:

Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты Алаш.

21 июня

– Алатауский район:

Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

– Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

20 и 21 июня

– Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы:

Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

24 июня

– Наурызбайский район:

Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

– Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

24 по 28 июня

– Алмалинский и Бостандыкский районы:

Айтеке би– Панфилова – Сатпаева – Масанчи;

Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

– Жетысуский и Турксибский районы:

Рыскулова – Сейфуллина – Северное Кольцо – Бурундайская.

– Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы:

Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

25 июня

– Алатауский район:

Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зердели.

25 и 26 июня

– Ауэзовский и Алмалинский районы:

Рыскулбекова – р. Большая Алматинка – Саина – Куанышбаева.

26 июня

– Алмалинский и Бостандыкский районы:

Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

– Алатауский район:

поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

26 и 27 июня

– Ауэзовский район:

Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

28 июня

– Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

Подчеркивается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – добавили в ведомстве.

Отметим, с 00:00 12 июня до 08:00 14 июня холодную воду отключат в некоторых домах в Алматы.

Кроме того, в Алматы проведут ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начали отключать горячую воду в некоторых домах. Работы продлятся до 28 июня.

Также напомним, что в конце мая часть Алматы осталась без воды из-за аварии на подстанции.