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Полиция Алматы обратилась к участникам дорожного движения

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Люди, машины и автобус на дороге в Алматы
Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полиция Алматы обратилась к участникам дорожного движения, отметив, что в городе участились случаи ДТП с участием самокатов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В полиции мегаполиса сообщили, что в Алматы проводятся профилактические мероприятия для усиления контроля в области безопасности дорожного движения.

"Альтернативные виды транспорта, в том числе, самокаты по-прежнему популярны среди горожан. Только по самым скромным подсчетам, их по дорогам Алматы курсирует свыше 50 тысяч единиц, соответственно, возросла аварийность.

С начала года с участием самокатов зарегистрировано 38 ДТП, 42 человека получили травмы, к счастью, погибших нет", рассказал начальник УМПС ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев.

По его словам, меры, которые предпринимает МВД, позволили стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов. Так, были установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты и перевозке пассажиров.

"Однако трагедии продолжаются. Статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Пользователи самокатов – одна из уязвимых категорий участников дорожного движения", рассказал Серик Шумаев.

Также полиция выявляет нарушителей ПДД среди тех, кто управляет альтернативными видами транспорта. Только с начала этого года более 7,5 тысяч самокатчиков привлекли к административной ответственности за движение посреди проезжей части, игнорирование требования об обязательном наличии средств индивидуальной защиты и за то, что самокатом позволяли управлять несовершеннолетним.

"Я убедительно прошу участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон", призвал полковник Шумаев.

За нарушение одного из правил правонарушители привлекаются к административной ответственности по двум статьям административного законодательства: по статье 593 КРКобАП (несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов) и по статье 620 КРКобАП (за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения).

Ранее в МВД тоже призывали самокатчиков к аккуратному вождению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114985-policiya-almaty-obratilas-k-uchastnikam-dorozhnogo-dvizheniya/

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