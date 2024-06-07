Полицейские предупредили жителей Астаны
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Астану сегодня заливали дожди, в некоторых частях города наблюдался град. Стражи порядка обратились к водителям и пешеходам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
По данным ведомства, с утра в столице зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий.
"Департамент полиции города Астаны в связи с изменчивостью и ухудшением погодных условий обращается к водителям, просит быть максимально внимательными и осторожными во время движения, не отвлекаться на различные гаджеты, в том числе сотовые телефоны", – подчеркнули правоохранители.
При этом полицейские напомнили, что необходимо быть предельно внимательными и пешеходам, переходящих проезжую часть или двигающихся вдоль проезжей части.
Напомним, ранее мы показывали, что происходило в столице во время грозы. Отмечалось, что некоторые улицы оказались затоплены, дул сильный ветер.
Завтра же, по данным "Казгидромета", в столице также ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114091-policeyskie-predupredili-zhiteley-astany/