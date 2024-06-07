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Полицейские предупредили жителей Астаны

Опубликовано:

Полицейский составляет протокол о нарушении
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Астану сегодня заливали дожди, в некоторых частях города наблюдался град. Стражи порядка обратились к водителям и пешеходам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

По данным ведомства, с утра в столице зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий.

"Департамент полиции города Астаны в связи с изменчивостью и ухудшением погодных условий обращается к водителям, просит быть максимально внимательными и осторожными во время движения, не отвлекаться на различные гаджеты, в том числе сотовые телефоны", – подчеркнули правоохранители.

При этом полицейские напомнили, что необходимо быть предельно внимательными и пешеходам, переходящих проезжую часть или двигающихся вдоль проезжей части.

Напомним, ранее мы показывали, что происходило в столице во время грозы. Отмечалось, что некоторые улицы оказались затоплены, дул сильный ветер.

Завтра же, по данным "Казгидромета", в столице также ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114091-policeyskie-predupredili-zhiteley-astany/

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