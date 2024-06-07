Семья умершего от рака ребенка пытается спасти еще одну дочь, нуждающуюся в пересадке печени

Двухмесячная Асылым Оскенбек из Шымкента страдает от врожденного порока развития желчевыводящих путей и атрезии ЖВП. Для спасения ее жизни необходима срочная трансплантация печени, передает NUR.KZ.

Трансплантацию готовы провести специалисты клиники в Анталье, но сумма для проведения операции неподъемна для многодетной семьи.

"О нашей беде мы узнали на шестом месяце беременности, когда результаты УЗИ показали отклонения в развитии плода - маленький желудок. До этого момента все обследования показывали, что с плодом все хорошо. Асылым родилась на 37 неделе беременности с желтухой, которую пытались лечить УФ-лампой, но безуспешно.

Когда у нее появились проблемы со стулом, ее госпитализировали в РПЦ Шымкента. После обследования был поставлен диагноз - атрезия желчевыводящих путей. Мы направили запрос на госпитализацию в клинику в Алматы, но получили отказ из-за слишком малого веса ребенка", - говорит мама девочки, Салтанат Жахаева.

Не теряя времени, 20 мая 2024 года Салтанат с дочкой отправились в Ташкент, где после обследования в одной из клиник девочке диагностировали цирроз печени и сообщили о необходимости трансплантации.

По счастливой случайности в это время в данную клинику для консультаций приехал профессор Ибрагим Алиосманоглу из турецкой клиники Medical Park, специализирующейся на проведении подобных операций. Он подтвердил срочную необходимость хирургического вмешательства.

"Уважаемые земляки и неравнодушные люди, мы обращаемся к вам за помощью. Пожалуйста, помогите нам спасти жизнь нашей дочери. Наша семья, в которой шестеро детей, живет скромно. В 2019 году мы уже пережили трагедию - потеряли ребенка от онкологического заболевания.

Сейчас мы в отчаянии и очень боимся за жизнь Асылым. Самостоятельно собрать средства на операцию мы не сможем, сумма слишком велика для нас. А состояние Асылым ухудшается с каждым днем. Она часто плачет, теряет в весе, а уровень гемоглобина упал до 74. Чем раньше будет проведена операция, тем больше у нее шансов на жизнь", - говорит мама.

На операцию необходимо собрать 23 500 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 8881 7486

Карта привязана к номеру: +77024587033

Салтанат Жахаева, мама

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Saltanat Zhakhayeva

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