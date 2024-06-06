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Могут ли в Казахстане запретить имамам вести соцсети, как в Узбекистане, ответили в Минкультуры

Опубликовано:

Соцсети
Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В кулуарах сената у заместителя главы Министерства культуры и информации спросили о возможности введения в РК запрета вести соцсети для имамов по опыту Узбекистана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Безусловно, этот опыт соседей мы знаем. Однако, я полагаю, что соцсети - это тоже инструмент общения со своей умрой, со своими гражданами, поэтому мы пока рассматриваем иные варианты, но, что касается запрета вести соцсети - такой вопрос не стоит", - заявил вице-министр Канат Искаков.

Он добавил, что соцсети для религиозных деятелей - это один из вариантов общения со своими прихожанами.

Отметим, что Духовное управления мусульман Узбекистана запретило имамам и их заместителям выступать в соцсетях и ставить лайки под постами. Сообщается, что причиной стали "неоднозначных заявления некоторых имамов в соцсетях".

Напомним, также сегодня вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах cената сегодня рассказал, планируется ли блокировка TikTok в Казахстане. По его словам, на повестке дня такой вопрос не стоит. Тем не менее в случае неисполнения требований по соблюдению законодательства предусмотрены меры, в том числе связанные с ограничением доступа.

О блокировке платформы ранее говорили в Кыргызстане и в Соединенных Штатах.

На днях мы писали о том, что в рамках обсуждения запрета рекламы букмекеров в интернете возник вопрос, если казахстанским сайтам запретят рекламировать букмекеров, то будут ли блокировать YouTube и иностранные сайты, на которых будет реклама букмекеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113293-mogut-li-v-kazahstane-zapretit-imamam-vesti-socseti-kak-v-uzbekistane-otvetili-v-minkultury/

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