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Будут ли в Казахстане блокировать YouTube

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Лого YouTube
Лого YouTube. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

В рамках обcуждения запрета рекламы букмекеров в Интернете, возникает вопрос, если казахстанским сайтам запретят рекламировать букмекеров, то будут ли блокировать YouTube и иностранные сайты, на которых будет реклама букмекеров.

Вопрос о запрете рекламы букмекерских контор активно обсуждается в Казахстане – в апреле депутатами мажилиса был одобрен законопроект, направленный на борьбу с лудоманией.

Однако, по мнению экспертов, все, кто говорит о запрете рекламы букмекеров в Интернете, или не понимают сути проблемы, или занимаются откровенным популизмом. А предлагаемые меры направлены лишь на запрет рекламы именно на казахстанских ресурсах.

Все прочие риски все равно сохраняются, не решая основную проблему.

Почему запреты не приводят к решению задач

В Казахстане запрещена реклама онлайн-казино, что не мешает такому запрещенному контенту рекламироваться среди казахстанцев на иностранных сайтах, занимающих лидирующие позиции по просмотрам у нас в стране. А траты наших сограждан на нелегальные онлайн-казино также исчисляются в сотнях миллионов тенге.

Почему депутаты не борются с этим многие годы, не думают, как ограничить рекламу нелегальных онлайн-казино, не предлагают ограничить иностранные сайты, а решили бороться с Казнетом?

Придется ли запретить YouTube

Помимо официальных каналов рекламы, которым будет запрещена демонстрация рекламы букмекерских контор, есть и иные инструменты донесения информации до граждан. Поэтому возникает еще один важный вопрос: как будут регулировать YouTube – самый популярный сайт в Казахстане?

Реальная ситуация: недавно на YouTube был опубликован клип российского исполнителя MORGENSHTERN, снятый в рекламных целях для одного из известных букмекеров и набравший миллионы просмотров. Ни на YouTube, ни на MORGENSHTERNа не распространяются никакие законодательные ограничения, принятые в Казахстане.

И как этот вопрос будет решаться? Казахстанские медиа не смогут рекламировать букмекеров, а условный “MORGENSHTERN” сможет и получит деньги, которые ранее получали СМИ Казахстана.

Галочка под увеличительным стеклом
Увеличительное стекло. Иллюстративное фото: Nora Carol Photography/Getty Images

Какие меры будут принимать к рекламе российских букмекеров на YouTube, в VK, в Telegram, в TikTok, которые активно продвигаются на этих платформах?

Судя по всему, ответа у самих депутатов нет, или точнее есть – YouTube и прочие пусть зарабатывают (не будем же мы из-за этого ссориться с другими государствами), а сайты Казнета не жалко.

Нужны иные меры

Эффективно блокировать выборочный контент на иностранных платформах и сайтах невозможно.

К тому же на данный момент в Интернете существует множество других более деструктивных явлений, негативно влияющих на казахстанцев (пропаганда иноСМИ, порнография, "информационные войны", и так далее), чем реклама букмекеров. Но возможности ограничить это без радикальных мер не существует.

Таким образом, подытоживают эксперты, инициативы ограничить рекламу букмекеров именно в Интернете, никак не помогут в сдерживании игромании. Это просто перенаправит денежные потоки от казахстанских компаний в иностранные, и значит – ограничение рекламы в интернете принесет стране только вред.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2111409-budut-li-v-kazahstane-blokirovat-youtube/

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