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"Мама меня знатно отругала": аким Караганды рассказал, что запомнил на всю жизнь

Опубликовано:

Мейрам Кожухов
Мейрам Кожухов. Фото: instagram.com/meiram_kozhukhov

Аким Караганды Мейрам Кожухов назвал происходящее в городе "тополиным апокалипсисом" и показал видео, как городские власти борются с пухом, передает NUR.KZ.

"Вот и наступило время, когда просыпаешься под покрывалом тополиного пуха, потому что уснул с открытым окном", - отметил глава города на своей странице в Instagram.

По его словам, в Караганде стараются сбивать пух струей воды, направленной поливальными машинами вверх. Эти работы проводятся ранним утром, чтобы к пробуждению горожан в городе стало комфортнее, особенно аллергикам.

"Сбиваем пух и одновременно поливаем деревья, газоны", - отметил Мейрам Кожухов.

Аким напомнил, что кроме дискомфорта "летний снег" несет в себе еще и пожарную угрозу.

"Он очень легко воспламеняется, в детстве проверял. Слава Всевышнему, последствий никаких не было, но мама меня знатно отругала. На всю жизнь запомнил", - вспомнил градоначальник.

Поэтому Мейрам Кожухов обратился к родителям с просьбой провести беседу с детьми о том, что поджигать тополиный пух опасно.

"Давайте спокойно и безопасно переживем этот тополиный апокалипсис", - призвал карагандинцев аким.

Ранее жителям Павлодарской области напомнили об угрозе тополиного пуха. В ДЧС предупредили, что в период цветения тополей нередко происходят пожары. Огонь способен привести к возгоранию частных жилых домов, автотранспорта и другого имущества граждан.

А жители столицы пожаловались на грязный воздух и неприятные запахи в городе. В "Казгидромете" объяснили происходящее цветением, работой транспорта и строительные работами, а также отметили, что идет изменение климата - количество дождливых дней в Астане сокращается, соответственно, пыль остается в воздухе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113245-mama-menya-znatno-otrugala-akim-karagandy-rasskazal-chto-zapomnil-na-vsyu-zhizn/

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