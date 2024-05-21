Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарцам напомнили об опасности тополиного пуха

Опубликовано:

Тополиный пух на дороге
Тополиный пух. Иллюстративное фото: Tatiana Stepanishcheva / Getty Images

Жителей Павлодарской области предупредили об угрозе тополиного пуха. В период цветения тополей нередко происходят пожары, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, горение пуха происходит быстро с выделением значительного количества тепла. Огонь способен привести к возгоранию частных жилых домов, автотранспорта и другого имущества граждан.

Основным источником таких возгораний является непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость.

"Для недопущения возгораний жителям и организациям рекомендуется организовывать ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог и мест скопления тополиного пуха. Пресекать любые игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха", - предупредили в ДЧС региона.

В ведомстве отметили, что соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар.

Как рассказали в "Казгидромете" на брифинге, пожарная опасность на большей части Казахстана этим летом прогнозируется в 4 и 5 степени - высокая и чрезвычайная. Количество осадков в мае и в летний период ожидается около и меньше нормы.

Ранее в Павлодаре жилой дом загорелся из-за игр с огнем. Указывалось, что двое подростков подожгли тополиный пух, а огонь перешел на здание. В итоге пять семей остались без крыши над головой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104125-pavlodarcam-napomnili-ob-opasnosti-topolinogo-puha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.