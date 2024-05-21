Павлодарцам напомнили об опасности тополиного пуха

Жителей Павлодарской области предупредили об угрозе тополиного пуха. В период цветения тополей нередко происходят пожары, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, горение пуха происходит быстро с выделением значительного количества тепла. Огонь способен привести к возгоранию частных жилых домов, автотранспорта и другого имущества граждан.

Основным источником таких возгораний является непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость.

"Для недопущения возгораний жителям и организациям рекомендуется организовывать ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог и мест скопления тополиного пуха. Пресекать любые игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха", - предупредили в ДЧС региона.

В ведомстве отметили, что соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар.

Как рассказали в "Казгидромете" на брифинге, пожарная опасность на большей части Казахстана этим летом прогнозируется в 4 и 5 степени - высокая и чрезвычайная. Количество осадков в мае и в летний период ожидается около и меньше нормы.

Ранее в Павлодаре жилой дом загорелся из-за игр с огнем. Указывалось, что двое подростков подожгли тополиный пух, а огонь перешел на здание. В итоге пять семей остались без крыши над головой.