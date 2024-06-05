Мину при земляных работах обнаружили в центре Павлодара

Мину обнаружили возле торгового дома по проспекту Назарбаева в Павлодаре. На место выехали спасатели и полицейские, территорию оцепили, однако выяснилось, что боеприпас не опасен, передает корреспондент NUR.KZ.

Экстренные службы выехали к торговому дому в центре Павлодара ближе к вечеру 4 июня. По словам очевидцев, необычный предмет обнаружили случайно при земляных работах. Мина, как позже выяснилось, не опасна.

"Сотрудники выезжали на вызов, поводом которому стало обнаружение мины. На месте стало известно, что она учебная", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Мина. Фото: NUR.KZ

Учитывая, что мина учебная, на экспертизу ее отправлять не стали.

Напомним, в прошлом году жители города Ерейментау в Акмолинской области обнаружили артиллерийский снаряд на территории заброшенного мусорного полигона. По итогам визуального осмотра, проведенного специалистами-взрывотехниками, установлено, что это полностью ржавый фугасный снаряд. В целях обеспечения безопасности найденный боеприпас уничтожили на месте, а его осколки изъяли и направили на экспертизу.

Также ранее артиллерийский снаряд нашли в заброшенном бомбоубежище в Алматы.