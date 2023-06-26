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Артиллерийский снаряд нашли на заброшенном полигоне в Акмолинской области

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Ржавый артиллерийский снаряд лежит на земле
Найденный артиллерийский снаряд. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Жители города Ерейментау в Акмолинской области обнаружили артиллерийский снаряд на территории заброшенного мусорного полигона, передает официальный Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, необычную находку сделали жители Ерейментау когда собирали металл на территории заброшенного мусорного полигоне на окраине города.

Сейчас по факту обнаружения артиллерийского снаряда проводят проверку акмолинские полицейские.

"По итогам визуального осмотра, проведенного специалистами – взрывотехниками ДП, установлено, что данный предмет является фугасным снарядом 125 миллиметров, полностью ржавым с коррозией. В целях обеспечения безопасности, найденный боеприпас уничтожен на месте, а его осколки изъяты и направлены на экспертизу", – говорится в сообщении.

Добавим, что согласно Толковому словарю Ушакова, артиллерия – это крупные огнестрельные орудия различных размеров и конструкций со всем оборудованием и принадлежностями, а также род войска, действующий артиллерийскими орудиями.

Напомним, в начале марта в заброшенном бомбоубежище в Алматы также был найден артиллерийский снаряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026474-artilleriyskiy-snaryad-nashli-na-zabroshennom-poligone-v-akmolinskoy-oblasti/

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