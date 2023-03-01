Артиллерийский снаряд нашли в бомбоубежище в Алматы

Артиллерийские снаряды. Иллюстративное фото: Andrew Burton/Getty Images

В заброшенном бомбоубежище в городе Алматы был найден артиллерийский снаряд. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента полиции города Алматы.

По данным полицейский, боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина. Охранник бизнес центра проверял заброшенный бункер и наткнулся на страшную находку.

Через несколько минут на место происшествия прибыли все оперативные службы города. Инспекторы патрульной полиции перекрыли движение. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили помещения.

"Несколько часов ушло на полный осмотр комнат: ничего опасного больше обнаружено не было", – подчеркнули стражи порядка.

Отмечается, что в полиции данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования.

Добавим, что согласно Толковому словарю Ушакова, артиллерия – это крупные огнестрельные орудия различных размеров и конструкций со всем оборудованием и принадлежностями, а также род войска, действующий артиллерийскими орудиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011393-artilleriyskiy-snaryad-nashli-v-bomboubezhische-v-almaty/