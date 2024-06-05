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Обязательные прививки и маски: что нужно знать казахстанцам, планирующим хадж в этом году

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Мекка
Мекка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия опубликовало список вакцин, необходимых для тех, кто планирует совершить хадж в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Минздрав Саудовской Аравии представил рекомендации для паломников.

Согласно опубликованной информации, планирующим совершить хадж мусульманам в обязательном порядке необходимо получить прививки от:

  • менингококкового менингита;
  • полиомиелита;
  • желтой лихорадки.

Помимо обязательных вакцин, в Минздраве королевства паломникам рекомендуют получить прививки от коронавируса и сезонного гриппа.

Паломникам с хроническими заболеваниями рекомендуют иметь при себе все необходимые справки и назначения, а также взять собой лекарства в оригинальных упаковках.

Кроме того, желающим совершить хадж советуют обновить свой статус вакцинации против болезней, предотвращаемых вакцинацией, таких как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, ветряная оспа и свинка.

В ведомстве также дали общие рекомендации иностранцам, въезжающим в страну для совершения хаджа:

  • рекомендуется мыть руки с мылом и водой или дезинфицирующим средством, особенно после кашля, чихания, пользования туалетом, перед обработкой и употреблением пищи, а также после прикосновения к животным;
  • использовать одноразовые салфетки при кашле или чихании и выбрасывать использованные салфетки в урны;
  • носить маски для лица в местах скопления людей;
  • избегать контакта с теми, кто выглядит нездорово;
  • не делиться своими личными вещами;
  • избегать посещения и контакта с верблюдами на фермах, рынках или в амбарах, а также не пить непастеризованное молоко.

Напомним, ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана сообщали, что совершение хаджа будет осуществляться только при наличии визы для него.

Добавим, что хадж, как пишет сайт Medinaschool.org, – это паломничество мусульман, в которое входит посещение Мекки и Масджид аль-Харам, а также окрестностей Мекки, включающее посещение горы Арафат, долин Мина и Муздалифа в определенный промежуток времени по лунному календарю.

Паломничество в Мекку может быть малым (умра), которое совершается в любое время года, а также большим (хадж), то есть непосредственно в месяц Зуль-Хиджа.

Слово "хадж" в переводе с арабского языка на русский означает "намерение" или "стремление", "стремление к прославленному", а также "возобновление" и "возвращение".

Термином "хаджи" называют человека, который совершает или совершил хадж.

Согласно информации на официальном сайте ДУМК, в этом году хадж начнется 14 июня. Из Казахстана в хадж отправятся больше 5 тыс. человек. Планируется, что они отправятся в Саудовскую Аравию 5-10 июня и вернутся в страну 23-28 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112369-kakie-obyazatelnye-privivki-nuzhno-poluchit-dlya-soversheniya-hadzha-v-2024-godu/

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