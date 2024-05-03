Совершение хаджа будет осуществляться только при наличии визы для него, об этом сообщается на сайте ДУМК со ссылкой на заявление Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.

Виза для хаджа выдается Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии уполномоченным государственным органам в сфере религии либо официальным исламским религиозным учреждениям (муфтият) каждой страны согласно соответствующим требованиям и процедурам.

Также в заявлении говорится о том, что гражданам, желающим совершить хадж, рекомендуется остерегаться и не пользоваться услугами компаний, которые рекламируют свои услуги через социальные сети и не имеют законного права организовывать хадж. Кроме того, в Министерстве хаджа и умры Саудовской Аравии подчеркнули, что умра, туристические, рабочие, семейные, транзитные и другие виды виз не дают права совершать хадж.

В свою очередь, Духовное управление мусульман Казахстана ранее объявило конкурс среди туроператоров, претендующих на организацию хаджа в 2024 году, в целях достижения честной конкуренции среди опытных туроператоров, оказывающих услуги в сфере хаджа и умры, и создания благоприятных условий для паломников. В результате ДУМК выдало официальное разрешение 16 казахстанским туроператорам, прошедшим открытый конкурс, на оказание соответствующих услуг нашим соотечественникам в сезон хаджа 2024 года.

Кроме того, на предстоящий сезон хаджа 2024 года 16 туроператоров и 19 турагентов, заключивших субагентский договор с этими туроператорами, полностью выполнили требования Саудовской Аравии.

Было предоставлено 5081 место для совершения хаджа согласно объему оплаченных в установленные сроки средств паломников из Казахстана. Также в ДУМК напомнили, что лица, собирающиеся совершить хадж в этом году, могут забронировать места для хаджа только у перечисленных туроператоров и турагентов. Процесс регистрации на хадж еще продолжается.

В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана предупреждает, что отправляться на хадж необходимо с компаниями, указанными в списке и имеющими соответствующее разрешение.

В этом году официально в хадж отправятся 5081 человек из Казахстана. Планируется, что они отправятся в Саудовскую Аравию 5-10 июня и вернутся в страну 23-28 июня.

"Необходимо подчеркнуть, что хадж является одним из пяти столпов в нашей религии – ответственным поклонением. Поэтому мы призываем вас соблюдать вышеуказанные требования и правила и идти по пути честности, установленные законом и шариатом", – говорится на официальном сайте ДУМК.