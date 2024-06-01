Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

В Генеральной прокуратуре Казахстана предупредили о фактах мошенничества от имени сотрудников и даже руководства надзорного органа, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РК, в последнее время участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов, осуществления звонков и рассылки сообщений от имени сотрудников и даже руководства органов прокуратуры с признаками мошеннических действий.

"В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам.

При получении подобных звонков либо сообщений просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы", - обратилось ведомство к казахстанцам.