Врача уволили после видео из больницы Талдыкоргана

В Управлении здравоохранения области Жетісу отреагировали на видео с нетрезвым детским хирургом, ведущим прием пациентов в больнице. Видео изначально появилось в соцсетях, передает NUR.KZ

В соцсетях распространилось видео, снятое в многопрофильной областной детской больнице в Талдыкоргане.

По информации паблика, кадры были сделаны вчера вечером около 22.00-22.30.

"Пока я не стала возмущаться и просить для сына другого хирурга, весь персонал и родители молча стояли и смотрели в рот этому специалисту", - рассказала казахстанка, приславшая видео.

Она также сообщила, что доктор не ответил на ее вопрос, пьян ли он.

Нельзя не отметить, что некоторые комментаторы встали на сторону хирурга.

"Он перенес инсульт. В связи с чем имеется нарушение речи и ходьбы", "Просто человек устал"; "Может сутки работал и уснул, резко разбудили", - написали пользователи.

В Управлении здравоохранения области Жетісу прокомментировали инцидент.

"Многопрофильная областная детская больница Талдыкоргана извещает, что 30 мая имел место данный инцидент в вечернее время. При выявлении работника в нетрезвом состоянии последний в соответствии со ст.48 Трудового кодекса немедленно был отстранен от работы и уволен согласно ст.52 Трудового кодекса", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Восточно-Казахстанской области Антикор начал проверку станции скорой помощи по жалобе местных жителей на долгое ожидание медиков. Как оказалось, на станции не хватает машин. Сейчас там заканчивают ремонт шести автомобилей после ДТП.

А в Шымкенте пациент написал в социальных сетях, что в одной из больниц города не оказывают качественные медицинские услуги. Автор публикации обвинил главного врача города в том, что он якобы закрывает глаза на беспорядок за деньги. Однако факт коррупции не подтвердился, а глава управления здравоохранения обратился в полицию с заявлением о клевете.