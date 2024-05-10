Главный врач Шымкента написал заявление на пациента больницы

Глава управления здравоохранения Шымкента Нурлыбек Асылбеков обратился в правоохранительные органы, заявив о клевете в свой адрес, передает Otyrar.kz.

Как рассказал Асылбеков журналистам, один из пациентов написал в социальных сетях, что в одной из больниц города не оказывают качественные медицинские услуги. Автор публикации посчитал, что здесь налицо коррупционный факт и обвинил главного врача Шымкента в том, что он, якобы закрывает глаза на беспорядок за деньги.

Однако факт коррупции не подтвердился, а Нурлыбек Асылбеков решился обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

"Была, так скажем, клевета, что не оказывают качественную медицинскую услугу, и с моей стороны это покрывается, в таком тоне. Ну вот подал я в суд. Потому что я же госслужащий. Ну вот поэтому подал", - объяснил руководитель управления здравоохранения Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

На сайте упрздрава Шымкента указано, что Асылбеков возглавляет ведомство с 2021 года.

До этого назначения, согласно официальной информации, Асылбеков занимал руководил столичным департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля. В разные годы был заместителем председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля, руководителем Департамента по защите прав потребителей (СЭС) по Астане, а также занимал различные должности в структуре Минздрава.