Парней на крыше авто, стоявшего посреди дороги, засняли в Алматы

Двух молодых людей, сидящих на крыше автомобиля посреди дороги, засняли в Алматы на видео. В департаменте полиции города сообщили, что проводится проверка, передает корреспондент NUR.KZ.

В Stories в Instagram-профиле kris_p_almata появилось видео, снятое в темное время суток в Алматы. На кадрах двое парней сидят на крыше автомобиля, который стоит на перекрестке и, судя по всему, ожидает "зеленого" сигнала светофора.

В полиции сообщили, что проводится проверка.

"По данному факту проводится проверка. В отношении нарушителей непременно будут приняты меры в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем, призываем участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и напоминаем, что дорога не прощает ошибок", - сообщила официальный представитель ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ.

Добавим, в январе прошлого года житель Актобе снял на видео, на котором высовывается из окна движущегося автомобиля и танцует. Его наказали. Также молодой человек извинился за свой поступок.

В январе этого года в Казнете появилось видео с полураздетой девушкой в Шымкенте, которая станцевала перед автомобилем, на котором установлены специальные светозвуковые сигналы. В полиции заявили, что последние были установлены на машине незаконно - владельца авто наказали за это.

В апреле житель Актау прыгал по автомобилю - на него составили протокол.