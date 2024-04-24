Мужчина прыгал по автомобилю в Актау и попал на видео

В соцсетях распространилось видео, на котором был запечатлен мужчина, прыгающий по авто в одном из дворов Актау. Правонарушителя наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как можно заметить на видео, мужчина сперва распивал некий напиток, похожий на пиво, прямо на детской площадке.

Затем он перелез через ограждение и запрыгнул на припаркованный во дворе автомобиль. Он не только прыгал по капоту и крыше, но и несколько раз ударил ногой в лобовое стекло, а также кидал некий предмет.

В подписи к видео указано, что инцидент произошел возле 8 дома в микрорайоне 32 в Актау.

Как сообщается в официальном аккаунте ДП Мангистауской области в Facebook, стражи порядка оперативно отреагировали на происшествие.

"Участковые инспекторы полиции сразу же направились по указанному адресу. Правоохранители быстро установили личность правонарушителя, в отношении которого составлен административный протокол по ч.1 ст.437 КоАП РК", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ч.1 ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

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