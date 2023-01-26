Парня из Актобе наказали за танец из окна ехавшей машины
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В соцсетях опубликовали видео, как некий молодой человек высовывается из окна автомобиля во время его движения. МВД в своем официальном новостном Telegram-канале сообщает, что парня привлекли к ответственности.
В Instagram-паблике Opg_aktobe опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен пассажир, высунувшийся наполовину из окна машины в момент ее движения.
Как сообщили в МВД, нарушитель ПДД был установлен актюбинскими полицейскими.
"На 21-летнего парня составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК "Нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения", – говорится в сообщении.
Кроме того, молодой человек извинился перед казахстанцами.
Добавим, что, согласно статье 615 КоАП РК, нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения влечет штраф в размере от 2 МРП (6900 тенге) до 20 МРП (69 тыс. тенге) или административный арест на трое суток.
Ранее в Актау сняли на видео дрифт на льду замерзшего Каспия. В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что водителя авто привлекли к ответственности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006804-parnya-iz-aktobe-nakazali-za-tanets-iz-okna-ehavshey-mashiny-video/