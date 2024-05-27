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Минимальная цена на сигареты может повыситься в Казахстане

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Мужчина вытаскивает сигарету из пачки
Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

В Казахстане с июля могут поднять розничные цены на сигареты - соответствующий проект документа был сегодня опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Документ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком" опубликован на портале 27 мая. Его публичное обсуждение продлится до 10 июня.

Так, проектом предлагается повысить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком до:

  • 820 тенге с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно;
  • 870 тенге с 1 января 2025 года.

Напомним, что с 1 января в Казахстане с выросли минимальные цены на сигареты - их минимальная стоимость увеличилась до 770 тенге.

Наряду с этим, как сообщалось в апреле, несмотря на это, вырос спрос на табачные изделия. За первые два месяца 2024 года на внутреннем рынке Казахстана было реализовано 3,9 млрд сигарет - это сразу на 80% больше прошлогоднего показателя.

Между тем в середине апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Им, среди прочего, установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107605-minimalnaya-cena-na-sigarety-mozhet-povysitsya-v-kazahstane/

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