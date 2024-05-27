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Трещины и ямы: суровой погоды не выдержали загородные трассы в Павлодарской области

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Ремонт дороги в Павлодарской области
Ремонт дороги. Фото: NUR.KZ

Сложные погодные условия зимой стали причиной разрушения дорог республиканского значения в Павлодарской области. Большое количество ям и трещин сейчас устраняют специалисты, передает корреспондент NUR.KZ.

В Павлодарской области латают дыры на трассах уже второй месяц. Подрядчики обследуют все участки на протяженности более 1400 километров республиканских трасс. При этом проблемных участков, отмечают специалисты, немало.

"После зимы дороги оказались в очень плачевном состоянии. Выпало очень большое количество осадков. Из-за этого образовались большие аварийные ямы. На данный момент мы обслуживаем сеть в 184 километра, ведутся работы по ямочному ремонту, заливке трещин, нанесению дорожной разметки", - сообщил начальник ДЭУ-61 Павлодарского областного филиала ТОО "Кажсервис" Тлек Абишев.

На устранение всех проблемных участков есть всего 2 месяца. Закончить полностью ямочный ремонт подрядчики должны до 15 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что асфальт, на который выделили 700 млн, разваливается на куски в Актюбинской области. В местном акимате подтвердили, что качество работ не выдерживает критики. Оказалось, что чиновники не приняли объект в эксплуатацию. Подрядная организация должна была устранить недочеты и заплатить штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107482-treshchiny-i-yamy-surovoy-pogody-ne-vyderzhali-zagorodnye-trassy-v-pavlodarskoy-oblasti/

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