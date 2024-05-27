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Выпускники подарили 3-комнатную квартиру учителю в Жанаозене (видео)

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Выпускники школы №10 Жанаозена
Выпускники 2004 года. Кадр из видео: facebook.com/cok.mangystau

В Жанаозене в честь 20-летия со дня окончания школы выпускники подарили своему педагогу жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Как сообщается в официальном аккаунте Центра в Facebook, выпускники 2004 года общеобразовательной школы №10 совместно с благотворительным фондом "Көмек Жанаозен" подарили учителю физики Гульнаре Каракойшиевой трехкомнатную квартиру.

Ключи от квартиры вручили женщине 25 мая на последнем звонке.

"Гульнара Каракойшиева от радости расплакалась и поблагодарила своих учеников", - рассказали в Центра общественных коммуникаций региона.

Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков подарил квартиры ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, объем помощи, оказываемой ветеранам ВОВ к 79-летию Победы, был увеличен до 2 млн тенге.

В этом году пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях запретили организовывать выпускникам в Казахстане. Как пояснили в Минпросвещения, решение принято для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107326-vypuskniki-podarili-3-komnatnuyu-kvartiru-uchitelyu-v-zhanaozene-video/

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