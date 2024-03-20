Подросток мог спровоцировать массовое ДТП в Алматы (фото)

Авария с участием четырех машин произошла минувшим вечером на проспекте Аль-Фараби в Алматы - спровоцировать ДТП мог подросток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В дежурной части МПС сообщили, что ДТП произошло в Бостандыкском районе южной столицы 19 марта в 21:00.

Участниками ДТП стали сразу четыре авто.

Как сообщили в ДП, предварительно, спровоцировать ДТП мог 17-летний подросток, который находился за рулем Toyota Camry.

Авария. Фото: Zakon.kz

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Факт принят в производство УП Бостандыкского района Алматы. Назначены соответствующие экспертизы.

Авария. Фото: Zakon.kz

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.