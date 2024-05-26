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Водителей четырех кортежей с выпускниками наказали в Туркестанской области (фото)

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Выпускники в Туркестанской области
Выпускники в Туркестанской области. Фото: ДП Туркестанской области

Сразу в нескольких районах Туркестанской области были замечены кортежи с выпускниками, которые высовывались из окон. Водителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным ведомства, несмотря на разъяснения и предупреждения со стороны полиции, ряд выпускников устроили шествие. Полиция выявила 4 кортежа выпускников.

"Например, в Тюлькубасском районе выпускников города Шымкента останавливали за то, что они высовывались из окон машин, такой же инцидент произошел в Ордабасинском и Казыгуртском районах", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в состав кортежей входили дорогие авто, в том числе марок Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Практически ко всем авто были приняты административные меры, к ответственности привлекли водителей. Также были проведены беседы с учащимся и их родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107005-voditeley-chetyreh-kortezhey-s-vypusknikami-nakazali-v-turkestanskoy-oblasti-foto/

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