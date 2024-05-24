На требование провести расследование смерти белого медведя ответили в зоопарке Алматы

Белый медведь, которого перевезли из Чехии в Алматинский зоопарк, умер. Ситуацию в связи с недовольствами с чешской стороны прокомментировал директор зоопарка Сеилхан Акилбеков, передает NUR.KZ.

Комментарий руководства Алматинского зоопарка опубликован в Instagram-аккаунте.

Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков прокомментировал ситуацию о смерти 17-летнего полярного медведя, полученного бесплатно из Праги в рамках программы European Endangered Species Program.

Он отметил, что у Тома обнаружили опухоль. Однако на момент прибытия у белого медведя отсутствовала медицинская карта в глобальной базе (Zoological Information Management System). Поэтому оценить полную картину состояния здоровья поступившего животного не представлялось возможным.

Сообщается, что специалисты из Пражского зоопарка в день отправки животного направили письмо в Алматинский зоопарк, где отмечалось, что медведь Том за последний месяц потерял в весе.

"Том являлся для нас особенным животным. Это внук знаменитого белого медведя Алькора из Алматинского зоопарка, прожившего у нас рекордные 30 лет. Мы получили Тома в рамках Европейской программы по сохранению вымирающих видов животных.

У нас были большие планы. Однако, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Сегодня получили результаты всех исследований и теперь можем сообщить точные данные о смерти Тома", – сказал Сеилхан Акилбеков.

Ветврачи, по информации зоопарка, отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. Здесь же заявили, что на момент прибытия в Алматы Том был нездоров.

В связи с этим было принято решение обратиться к специалистам по белым медведям и ветеринарными врачами EAZA (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) и EARAZA (Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов).

"Тому назначили комплексное лечение, рекомендованное специалистами EAZA. К сожалению, оно дало лишь временный положительный эффект и к общему успеху не привело.

Алматинский зоопарк о каждом шаге докладывал координатору ЕЕР, а также все действия ветврачей отражались в глобальной базе ZIMS. Доступ к данной базе имеют как коллеги из Праги, так и все зоопарки мира", – сообщил Сеилхан Акилбеков.

Уточняется, что животное пало 4 мая 2024 года. И о смерти животного было сразу же сообщено координатору программы ЕЕР.

"Для предоставления подробной информации о смерти белого медведя широкой публике зоопарку необходимо было дождаться результатов патологоанатомического и гистологического исследований, как было рекомендовано координатором ЕЕР", - отметили в пресс-службе зоопарка Алматы.

"Причиной смерти медведя стала опухоль (хондрома), локализованная в носовых ходах с полным их закрытием, слизистый секрет оставался в пазухах, что привело к гнилостному воспалению, общей интоксикации организма и отеку мозга", - рассказал патоморфолог Амангельды Мауланов.

Напомним, ранее глава пражского зоопарка заявил о смерти белого медведя, перевезенного в зоопарк Алматы. В соцсетях он сообщил, что потребует тщательного расследования гибели животного.

Отмечалось, что директор зоопарка Праги (Чехия) Мирослав Бобек заявил, что потребует тщательного расследования произошедшего.

"Мы работаем с дикими животными, но я не понимаю, почему зоопарк Алматы скрывал от нас эту новость в течение 18 дней. Мы будем требовать тщательного расследования смерти Тома, и обращаемся с запросом в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, посольство Чехии в Казахстане, а также в посольство РК в Праге", - гласит сообщение.