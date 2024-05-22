Выпуск новых банкнот: когда начинать менять старые "десятки", рассказали в Нацбанке

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов в кулуарах сената рассказал, что будет со старыми банкнотами при выходе новой 10-тысячной купюры, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, когда планируется выпуск в оборот новой 10-тысячной купюры. И в связи с этим они поинтересовались, каким будет срок действия старых.

"Срок действия - известно, что мы не ограничиваем время обмена этих купюр, в этом плане можно в любое время обратиться. И бежать, (думать - прим. ред.) что нужно в течении одно дня это сделать - это все неправда", - отметил Акылжан Баймагамбетов.

Напомним, в феврале стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты серии "Сакский стиль".

В декабре прошлого года в обращение были выпущены обновленные банкноты серии "Сакский стиль" номиналом в 5000 тенге, на лето запланирован выпуск банкноты 10 000 тенге.

Подчеркивалось, что после выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.