У астанчан проверят знание казахского языка

Любой житель Астаны сможет написать диктант на знание казахского языка с помощью онлайн-спикера, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата столицы.

По данным акимата, написать диктант сможет каждый желающий.

"Основная цель проекта - показать, что грамотность важна для каждого человека, убедиться, что изучение казахского языка интересно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и свободно говорить на казахском языке", - сказано на сайте исполнительного органа.

Сообщается, что написание диктанта возможно посредством специального сайта. Сайт будет доступен пользователям за три недели до акции. Там же будет представлена подробная информация об инструкциях и правилах диктанта.

Известно, что все участники диктанта получат именной сертификат с указанием результатов. А среди трех участников с наилучшими результатами разыграют ценные призы.

Время написания диктанта ограничено. Закончить текст необходимо за 30 минут. Текст будет читать спикер в формате видеозаписи.

"Мы объединили людей, которые пишут и говорят на казахском языке, искренне заботятся о будущем родного языка. На сегодняшний день в проекте приняли участие 38 500 человек", - рассказали организаторы.

Подробнее с правилами диктанта можно ознакомиться здесь.

Накануне в МВД напомнили, что знание государственного языка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получения гражданства страны.

Несколько дней назад президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

В подписанном законе говорится, что незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

Бывший глава кабмина Алихан Смаилов отмечал, что нормы не будут касаться некоторых категорий, в их числе этнические казахи и несовершеннолетние, а также люди, которые получают гражданство в упрощенном виде согласно международным договорам. Последнее будет касаться случаев, когда у человека, который хочет получить гражданство Казахстана, здесь живут близкие родственники или супруг/супруга является казахом или казахстанцем либо заслуженным деятелем РК.