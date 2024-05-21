Резонансное видео с замакима прокомментировали в акимате Алматинской области

В Сети появилось видео разговора на повышенных тонах. Отмечается, что на нем изображен заместитель главы Талгарского района. Ситуацию прокомментировали в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ.

Как указывается на распространяемом в Сети видео, заместитель акима Талгарского района Оразхан Каспакбаев приехал на встречу с населением и якобы отправил на три буквы одного из жителей, "уставшего от пустых обещаний", а после конфликта покинул собрание.

При этом на кадрах видно разговор на повышенных тонах, кто именно выражается нецензурно, разобрать сложно.

Пользователи стали обсуждать произошедшее.

"Слетела маска у госслужащего", "Весело живут", "Ну, уставший житель тоже неадекватный", - пишут комментаторы.

Об инциденте высказались в акимате Алматинской области. Здесь отметили, что данная встреча состоялась по инициативе акимата Талгарского района 16 мая.

"Заявление о том, что заместитель акима Талгарского района Алматинской области Каспакбаев Оразхан Омирханулы использовал ненормативную лексику, является недостоверным.

Данное сообщение распространяется с целью дискредитации должностного лица. Фактов, подтверждающих информацию, нет. Призываем не верить непроверенным сообщениям", - обратились в пресс-службе ведомства.

По информации официального сайта акимата Талгарского района, Оразхан Каспакбаев родился 10 августа 1974 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Образование - высшее. Специальности: экономист-организатор с/х производства, юрист.

Служил в органах ГСК, внутренних дел, финансовой полиции, службы экономических расследований, Антикоррупционной службе.

В ноябре 2021 года стал заместителем акима Талгарского района.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!