Пять семей потеряли жилье из-за игр с огнем в Павлодаре

Дом. Кадр из видео: Телеканал "Астана"

В Павлодаре жилой дом загорелся из-за игр с огнем. Указывается, что двое подростков во время игры подожгли пух, огонь перешел на здание. В итоге пять семей остались без крыши над головой.

Как передает телеканал "Астана", пострадавший двухэтажный дом был одним из последних таких в спальном районе Павлодара.

Местная жительница Алена Гладких и ее дочь смогли спастись только потому, что их предупредили прохожие.

"Мы с дочерью схватили только документы и кошек, выбежали. Я была в тапочках и халате, все, что было на мне. Очень сильно пострадала. Во-первых, потолок, во-вторых, пол, абсолютно все залито, кухонный гарнитур полностью выгорел, теперь мы без света, еще техника неизвестно, будет работать или нет", - рассказала журналистам женщина.

В доме мог произойти взрыв из-за находившихся там газовых баллонов, однако спасателям удалось вовремя вынести их из горящего здания.

Причину возгорания помогли установить записи с камер видеонаблюдения и опрос очевидцев. Оказалось, что два подростка поджигали тополиный пух рядом со зданием. Всю информацию о подозреваемых уже передали полицейским.

"Если они определят, что это действительно эти дети были, их родители будут привлекаться к административной ответственности. Это прерогатива департамента полиции за правонарушения детей", - сообщил начальник УЧС Павлодара Ренат Валишанов.

Из-за пожара пять семей остались без крыши над головой. Одна квартира выгорела полностью, еще семь повреждены в большей или меньшей степени. Власти сообщили, что дом был аварийным, и его все равно планировали снести.

Три семьи, ранее проживавшие в здании, получили новое жилье еще до ЧП. Остальные пять теперь придется расселять в срочном порядке.

"В ближайшие дни отделом жилищных отношений будут подобрано жилье для их временного переселения. Оплата аренды пострадавшим 5 семьям будет производиться за счет бюджета, им нужно будет оплачивать только комуслуги", - сообщил аким Павлодара Асаин Байханов.

Спасатели Павлодара добавили, что на случаи возгорания тополиного пуха приходится 40% всех вызовов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969764-pyat-semey-poteryali-zhile-iz-za-igr-s-ognem-v-pavlodare/